Джош Харт прояснил, что означал его пост «Вы серьезно?» после обмена Карла-Энтони Таунса

Джош Харт утверждает, что не выступал против обмена «Никс» и «Тимбервулвз».

В пятницу клубы согласовали переход Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк », в обратном направлении последуют Джулиус Рэндл и Донте Дивинченцо.

В субботу в соцсетях Харта появилось сообщение «Эээ, вы серьезно?»

Позже защитник прояснил, что является болельщиком футбольного «Челси» и его слова относились к матчу команды против «Брайтона».