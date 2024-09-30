Джош Харт прояснил, что означал его пост «Вы серьезно?» после обмена Карла-Энтони Таунса
Джош Харт утверждает, что не выступал против обмена «Никс» и «Тимбервулвз».
В пятницу клубы согласовали переход Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк», в обратном направлении последуют Джулиус Рэндл и Донте Дивинченцо.
В субботу в соцсетях Харта появилось сообщение «Эээ, вы серьезно?»
Позже защитник прояснил, что является болельщиком футбольного «Челси» и его слова относились к матчу команды против «Брайтона».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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