Джейлен Брансон: «Однажды Донте Дивинченцо бросил гантель в Джоша Харта и вырубил его»
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон во время Roommates Show вспомнил, как его давний друг и партнер по команде Джош Харт часто ввязывался в драки с Донте Дивинченцо.
Одна такая драка произошла, когда они были однокурсниками в университете Вилланова в середине 2010-х годов. Между Хартом и Дивинченцо произошел жаркий спор в спортзале. Вскоре он перерос в конфликт, Дивинченцо потерял контроль над собой и бросил гантель в партнера команде, в результате чего Харт потерял сознание.
«Они все время ввязывались в драки. Харт и Донте. Донте бросил гантель ему в лоб и вырубил Джоша», – рассказал Брансон.
«Это было обычное недопонимание, всего пару раз, такое бывает между братьями. Я выиграл оба раза. Просто уточню. Все это в прошлом. Донте, мы любим тебя, бро», – сказал Харт.
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