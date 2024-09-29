Бен Стиллер: «Джулиус Рэндл вернул победы в Нью-Йорк»

Бен Стиллер попрощался с Джулиусом Рэндлом.

«Джулиус Рэндл тащил на себе «Никс», когда пришел в команду. Вернул победы в Нью-Йорк. Никто не знает, на что были бы способны «Никс» образца января 2024 года в этом сезоне. У него были взлеты и падения здесь, фанаты иногда слишком жестко к нему относились. Кто знает, насколько тяжело было справляться с этим давлением? Не хотел бы испытать подобное. Но он смог. Его верность сообществу и команде была неоспоримой.

Очень благодарен за его время в команде. Он звезда, нам повезло иметь его в составе. Желаю ему самого лучшего в «Миннесоте», он принесет туда свою жесткость, упорство, верность», – написал большой фанат «Нью-Йорка » в соцсетях.