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Бен Стиллер: «Джулиус Рэндл вернул победы в Нью-Йорк»

Бен Стиллер попрощался с Джулиусом Рэндлом.

«Джулиус Рэндл тащил на себе «Никс», когда пришел в команду. Вернул победы в Нью-Йорк. Никто не знает, на что были бы способны «Никс» образца января 2024 года в этом сезоне. У него были взлеты и падения здесь, фанаты иногда слишком жестко к нему относились. Кто знает, насколько тяжело было справляться с этим давлением? Не хотел бы испытать подобное. Но он смог. Его верность сообществу и команде была неоспоримой.

Очень благодарен за его время в команде. Он звезда, нам повезло иметь его в составе. Желаю ему самого лучшего в «Миннесоте», он принесет туда свою жесткость, упорство, верность», – написал большой фанат «Нью-Йорка» в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Бена Стиллера
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжулиус Рэндл
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