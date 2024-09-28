Сэм Митчелл об обмене Таунса на Рэндла: «Эта сделка пойдет на пользу обеим командам»

Сэм Митчелл оценил обмен между «Нью-Йорком» и «Миннесотой».

«Эта сделка пойдет на пользу обеим командам. Она не только делает обе команды лучше на площадке, но и ослабляет платежную ведомость «Тимбервулвс».

«Никс» идут ва-банк. Приобретение Карла-Энтони Таунса имеет смысл. Теперь «Никс» на 100 процентов готовы. И не только в этом сезоне, но и на следующие 4-5 лет», – сказал бывший игрок и тренер НБА .