Сэм Митчелл об обмене Таунса на Рэндла: «Эта сделка пойдет на пользу обеим командам»
Сэм Митчелл оценил обмен между «Нью-Йорком» и «Миннесотой».
«Эта сделка пойдет на пользу обеим командам. Она не только делает обе команды лучше на площадке, но и ослабляет платежную ведомость «Тимбервулвс».
«Никс» идут ва-банк. Приобретение Карла-Энтони Таунса имеет смысл. Теперь «Никс» на 100 процентов готовы. И не только в этом сезоне, но и на следующие 4-5 лет», – сказал бывший игрок и тренер НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
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