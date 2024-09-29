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«Миннесота» никогда не обещала Карлу-Энтони Таунсу, что его не обменяют

Руководство «Вулвс» не обещало Карлу-Энтони Таунсу, что его не обменяют.

Форвард Карл-Энтони Таунс добивался заверений от президента «Миннесоты» Тима Коннелли, что клуб не обменяет его, поскольку он согласился на второстепенную роль после Энтони Эдвардса. Согласно источникам, Коннелли подобрал правильные слова во время тех встреч с Таунсом, но никогда не обещал, что его не обменяют, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Обмен в «Нью-Йорк» оказался «совершенно неожиданным» для Таунса, поскольку переговоры между клубами держались в секрете.

Таунс подписал продление контракта на на 4 года и 224 миллиона долларов с «Миннесотой» в межсезонье 2022 года вскоре после того, как клуб нанял Коннелли для управления фронт-офисом и выменял у «Юты» Руди Гобера.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoНБА
Тим Коннелли
logoКарл-Энтони Таунс
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