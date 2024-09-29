«Нью-Йорк» ведет переговоры об обмене Митчелла Робинсона
Митчелл Робинсон может покинуть «Никс».
По информации инсайдера Криса Пурсиайнена, клуб рассматривает варианты обмена центрового. Команда готова расстаться с баскетболистом, но вероятность сделки пока не ясна.
Робинсон был выбран 36-м на драфте-2018 НБА и провел к клубе 6 сезонов, больше всех в текущем составе. Центровой выходил на площадку в среднем в 53 матчах регулярного чемпионата.
По сообщениям источников, Робинсон пропустит еще минимум три месяца после майской операции на голеностопе.
«Никс» завершают оформление сделки по приобретению Карла-Энтони Таунса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Пурсиайнена
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