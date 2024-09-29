Хавьер Паскуаль: «В третьем периоде создали себе важное преимущество»

Хавьер Паскуаль отметил, что третья четверть стала решающей в матче с УНИКСом.

«Прежде всего поздравляю УНИКС по нескольким причинам. Сегодня в «Баскет-холле» царила прекрасная атмосфера. К тому же казанцы показали очень хорошую игру в отсутствие травмированных лидеров Маркоса Найта, Девона Акун-Перселла и Александра Платунова. Мы не были удивлены этому и были готовы, поскольку знаем, что УНИКС – одна из сильнейших команд с характером в лиге.

Соперник хорошо начал матч, в частности они провели отличную вторую четверть, которую мы не сумели проконтролировать и ушли на большой перерыв с отставанием в «-7». Но в третьем периоде уже мы сыграли прекрасно, были эффективны, контролировали подбор, создали себе важное преимущество. Именно оно стало решающим в игре, несмотря на то, что казанцы были близки к камбэку», – сказал главный тренер «Зенита ».