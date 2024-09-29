Яннис Сферопулос болельщикам «Црвены Звезды»: «Хватит кричать на нас с первого дня. Это не помогает»
«Знаю, что фанаты многого от нас хотят, но я хочу обратиться к ним. Каждый год начинается с одного и того же. Они хотят «Финала четырех», плей-офф. Каждый сезон. За 12 лет в «Црвене Звезде» у нас было одно попадание в лучшую восьмерку.
Нужно быть более терпеливыми, поддерживать команду, помогать ей. Это новый состав, ему требуется доверие, как и персоналу. Мы все очень усердно работаем.
Хватит кричать на нас с первого дня, сезон достаточно долгий. Каждый раз, когда вы начинаете орать на нас, это не помогает, и мы не добиваемся успеха. Нужна поддержка», – заявил главный тренер команды.
«Црвена Звезда» неожиданно проиграла «Дубаю» в гостях в первом туре Адриатической лиги. Команда победила «Морнар Бар» во втором матче у себя дома.
Сербский клуб участвовал в Суперкубке Лиги ВТБ ранее в этом месяце. Команда уступила «Зениту» в матче за бронзу турнира (70:83).
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