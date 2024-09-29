  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Яннис Сферопулос болельщикам «Црвены Звезды»: «Хватит кричать на нас с первого дня. Это не помогает»
0

Яннис Сферопулос болельщикам «Црвены Звезды»: «Хватит кричать на нас с первого дня. Это не помогает»

Яннис Сферопулос обратился к болельщикам «Црвены Звезды».

«Знаю, что фанаты многого от нас хотят, но я хочу обратиться к ним. Каждый год начинается с одного и того же. Они хотят «Финала четырех», плей-офф. Каждый сезон. За 12 лет в «Црвене Звезде» у нас было одно попадание в лучшую восьмерку.

Нужно быть более терпеливыми, поддерживать команду, помогать ей. Это новый состав, ему требуется доверие, как и персоналу. Мы все очень усердно работаем.

Хватит кричать на нас с первого дня, сезон достаточно долгий. Каждый раз, когда вы начинаете орать на нас, это не помогает, и мы не добиваемся успеха. Нужна поддержка», – заявил главный тренер команды.

«Црвена Звезда» неожиданно проиграла «Дубаю» в гостях в первом туре Адриатической лиги. Команда победила «Морнар Бар» во втором матче у себя дома.

Сербский клуб участвовал в Суперкубке Лиги ВТБ ранее в этом месяце. Команда уступила «Зениту» в матче за бронзу турнира (70:83).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Янниса Сферопулоса, Basketnews
logoЗенит
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЦрвена Звезда
logoАдриатическая лига
Яннис Сферопулос
logoМорнар Бар
Суперкубок Единой лиги ВТБ
logoДубай
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпион НБА Ошэй Бриссетт интересен «Црвене Звезде»
27 сентября, 06:53
Генеральный менеджер «Црвены Звезды»: «Баскетбольному сообществу понравилось бы, если бы российские команды вернулись в европейские турниры»
20 сентября, 16:03
Небойша Чович: «Бюджет на зарплаты игроков «Црвены Звезды» составляет 14,3 млн евро»
20 сентября, 14:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Нью-Йорк» ведет переговоры об обмене Митчелла Робинсона
15 минут назад
Крис Миддлтон не получил разрешение на тренировки 5 на 5
42 минуты назад
Букмекерские компании потеряли миллионы евро из-за нового правила в Кубке Франции
сегодня, 05:33
Джалил Окафор присоединится к тренировочному лагерю «Индианы»
2сегодня, 05:06
Брайан Уиндхорст: «Никс» придется извернуться впечатляющим образом, чтобы остаться под вторым потолком зарплат, за который им нельзя выходить»
сегодня, 04:37
Брайан Уиндхорст: «Офис Леона Роуза отлично хранит секреты. Митчелл Робинсон пропустит минимум 3 месяца»
сегодня, 04:24
«Миннесоте» пришлось бы расстаться с Назом Ридом и Никилом Александер-Уокером, чтобы сохранить Карла-Энтони Таунса
8вчера, 21:58
«Нью-Йорк» отчислил Маркуса Морриса и Чуму Окики
7вчера, 21:34
ACB. «Ховентуд» выиграл у «Мурсии», «Манреса» взяла верх над «Валенсией» и другие результаты
3вчера, 21:21
«Новый Орлеан» продлит контракт с Хосе Альварадо – 9 млн долларов за два года
3вчера, 20:11
Ко всем новостям
Последние новости
Новичок «Торонто» Джакобе Уолтер пропустит тренировочный лагерь из-за травмы
сегодня, 04:50
Джоэл Эмбиид почтил память погибшего в 2014 году брата на мероприятии фонда Philadelphia Youth Basketball
сегодня, 04:06Фото
Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» проиграла «Тренто», «Виртус» в гостях победил «Трапани Шарк»
вчера, 22:03
Суперкубок Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» и «Олимпиакос» вышли в финал, обыграв «Арис» и «Перистери»
вчера, 21:30
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась с «Морнар Баром», «Будучность» обыграла «Сплит»
1вчера, 20:51
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» дома уступил «Сен-Кантену», «Париж» в гостях был сильнее «Элан Шалона»
вчера, 20:45
Джефф Пассан может заменить Эдриана Воджнаровски
5вчера, 18:10
Миленко Богичевич после поражения от «Пари «НН»: «Моя команда проявила себя во всех лучших качествах»
вчера, 16:50
Джамир Нельсон-младший покинул «Сан-Антонио»
вчера, 16:19
Сергей Козин после победы над «Автодором»: «Важно, чтобы каждый игрок увидел свою роль на площадке»
вчера, 16:05