Яннис Сферопулос болельщикам «Црвены Звезды»: «Хватит кричать на нас с первого дня. Это не помогает»

Яннис Сферопулос обратился к болельщикам «Црвены Звезды».

«Знаю, что фанаты многого от нас хотят, но я хочу обратиться к ним. Каждый год начинается с одного и того же. Они хотят «Финала четырех», плей-офф. Каждый сезон. За 12 лет в «Црвене Звезде » у нас было одно попадание в лучшую восьмерку.

Нужно быть более терпеливыми, поддерживать команду, помогать ей. Это новый состав, ему требуется доверие, как и персоналу. Мы все очень усердно работаем.

Хватит кричать на нас с первого дня, сезон достаточно долгий. Каждый раз, когда вы начинаете орать на нас, это не помогает, и мы не добиваемся успеха. Нужна поддержка», – заявил главный тренер команды.

«Црвена Звезда» неожиданно проиграла «Дубаю» в гостях в первом туре Адриатической лиги. Команда победила «Морнар Бар» во втором матче у себя дома.

Сербский клуб участвовал в Суперкубке Лиги ВТБ ранее в этом месяце. Команда уступила «Зениту » в матче за бронзу турнира (70:83).