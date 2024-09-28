Велимир Перасович: «У «Зенита» много игроков, которые обладают высоким мастерством. Остановить их крайне сложно»

Велимир Перасович рассказал о подготовке УНИКСа к матчу с «Зенитом» в Лиге ВТБ .

«Мы провели матч против «Самары» в четверг, и уже в воскресенье нам предстоит следующая игра. За этот короткий промежуток времени перед нами стояла задача успеть как отдохнуть, так и подготовиться к встрече с «Зенитом».

Наш соперник – талантливая команда, у которой есть много игроков, обладающих индивидуальным мастерством. Они стабильно набирают большое количество очков при игре один на один. Остановить их крайне сложно, так как у них много баскетболистов с такими навыками.

В борьбе против «Зенита » УНИКСу нужно показать превосходную игру на обеих сторонах площадки. Если мы будем отлично играть в атаке, но плохо защищаться, тогда шансов не будет. Но и хорошая оборона без эффективного нападения также не приведет к успеху. Поэтому нам нужно продемонстрировать высочайший уровень баскетбола во всех аспектах», – заявил главный тренер казанцев.