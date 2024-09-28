Велимир Перасович: «У «Зенита» много игроков, которые обладают высоким мастерством. Остановить их крайне сложно»
«Мы провели матч против «Самары» в четверг, и уже в воскресенье нам предстоит следующая игра. За этот короткий промежуток времени перед нами стояла задача успеть как отдохнуть, так и подготовиться к встрече с «Зенитом».
Наш соперник – талантливая команда, у которой есть много игроков, обладающих индивидуальным мастерством. Они стабильно набирают большое количество очков при игре один на один. Остановить их крайне сложно, так как у них много баскетболистов с такими навыками.
В борьбе против «Зенита» УНИКСу нужно показать превосходную игру на обеих сторонах площадки. Если мы будем отлично играть в атаке, но плохо защищаться, тогда шансов не будет. Но и хорошая оборона без эффективного нападения также не приведет к успеху. Поэтому нам нужно продемонстрировать высочайший уровень баскетбола во всех аспектах», – заявил главный тренер казанцев.
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