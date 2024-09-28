Хавьер Паскуаль об игре с УНИКСом: «Это дерби, а мы знаем, какой это тип матчей»

Хавьер Паскуаль оценил расклад сил перед игрой Лиги ВТБ с УНИКСом.

«Во-первых, это дерби, а мы знаем, какой это тип матчей. Если мы хотим победить, то должны сыграть почти идеально.

УНИКС – отличная команда с замечательными игроками, тренерами, баскетболистами с большим опытом. Так что мы знаем, насколько сложной будет эта встреча. Но с другой стороны, команда полностью готова. Мы должны сделать еще один шаг в нашей игре, чтобы иметь возможность победить», – заявил главный тренер «Зенита ».