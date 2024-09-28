Кейта Бэйтс-Диоп перейдет в «Миннесоту» в результате обмена Карла-Энтони Таунса

Кейта Бэйтс-Диоп вернется в «Миннесоту».

Легкий форвард (28 лет, 203 см) включен в сделку с участием Карла-Энтони Таунса и Джулиуса Рэндла и перейдет из «Нью-Йорка » в «Миннесоту».

Бэйтс-Диоп был выбран «Миннесотой» во втором раунде драфта 2018 года и провел за команду первые полтора сезона карьеры.

В июле этого года Бэйтс-Диоп перешел из «Бруклина» в «Нью-Йорк» вместе с Микэлом Бриджесом в обмен на Бояна Богдановича, Шейка Милтона и драфт-пики.