Ожидается, что Джулиус Рэндл будет здоров к началу тренировочного лагеря
Джулиус Рэндл, как ожидается, будет здоров к началу тренировочного лагеря.
В апреле этого года форвард перенес операцию на вывихнутом правом плече, из-за чего пропустил конец прошлого сезона.
В пятницу вечером «Нью-Йорк» обменял Рэндла в «Миннесоту» на тяжелого форварда Карла Энтони Таунса. «Миннесота» также получила защитника Донте Дивинченцо, форварда Кейту Бэйтс-Диопа и драфт-пик первого раунда, выменянный из «Детройта».
Следующим летом Рэндл может стать свободным агентом. За сезон-25/26 ему положено 30,5 миллиона долларов, но в контракте прописана опция игрока.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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