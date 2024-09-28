Ожидается, что Джулиус Рэндл будет здоров к началу тренировочного лагеря

Джулиус Рэндл, как ожидается, будет здоров к началу тренировочного лагеря.

В апреле этого года форвард перенес операцию на вывихнутом правом плече, из-за чего пропустил конец прошлого сезона.

В пятницу вечером «Нью-Йорк» обменял Рэндла в «Миннесоту» на тяжелого форварда Карла Энтони Таунса. «Миннесота » также получила защитника Донте Дивинченцо, форварда Кейту Бэйтс-Диопа и драфт-пик первого раунда, выменянный из «Детройта».

Следующим летом Рэндл может стать свободным агентом. За сезон-25/26 ему положено 30,5 миллиона долларов, но в контракте прописана опция игрока.