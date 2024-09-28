Карл-Энтони Таунс не просил «Миннесоту» об обмене
«Миннесота» согласилась обменять трехкратного участника Матча всех звезд Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк» на Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и выбор в первом раунде драфта-2025, который был получен от «Детройта».
Как сообщает обозреватель The Athletic Джон Крочински, звездный центровой не просил «Вулвз» об обмене. Отмечается, что Таунс «ни разу за девять лет в «Миннесоте» не просил клуб осуществить переход».
Как информирует Рамона Шелберн из ESPN, Таунс «все еще приходит в себя» после сделки.
В трейде также задействован «Шарлотт», который поможет уравнять сделку по зарплатам. «Никс» отправят в «Хорнетс» зарплаты, включая контракт Дакуана Джеффриса, а также драфт-компенсацию.
Предназначенный «Миннесоте» пик «Детройта» защищен в Топ-13 в 2025 году.
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