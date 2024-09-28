«Пистонс», «Хоукс» и «Хит» интересовались Джулиусом Рэндлом до его обмена в «Вулвз»

Джулиус Рэндл продолжит карьеру в «Миннесоте» в результате обмена из «Нью-Йорка».

До этой сделки форвард был в сфере интересов нескольких клубов, включая «Детройт», «Атланту» и «Майами». Стороны контактировали по поводу возможного трейда.

Следующим летом Рэндл может стать свободным агентом. За сезон-25/26 ему положено 30,5 миллиона долларов, но в контракте прописана опция игрока.