«Пистонс», «Хоукс» и «Хит» интересовались Джулиусом Рэндлом до его обмена в «Вулвз»
Джулиус Рэндл продолжит карьеру в «Миннесоте» в результате обмена из «Нью-Йорка».
До этой сделки форвард был в сфере интересов нескольких клубов, включая «Детройт», «Атланту» и «Майами». Стороны контактировали по поводу возможного трейда.
Следующим летом Рэндл может стать свободным агентом. За сезон-25/26 ему положено 30,5 миллиона долларов, но в контракте прописана опция игрока.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Йена Бегли
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