«Никс» и Джулиус Рэндл летом не смогли продвинуться в переговорах по продлению контракта
«Никс» обменяют Джулиуса Рэндл в «Вулвз».
Как сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн, минувшим летом сторонам не удалось продвинуться в переговорах по продлению контракта.
Это стало сигналом того, что «Нью-Йорк» готов расстаться с форвардом.
Переговоры по Рэндлу велись все лето, активизация случилась в последние несколько дней, когда «Шарлотт» выразил готовность поучаствовать в сделке в качестве третьей команды.
Следующим летом Рэндл может стать свободным агентом. За сезон-25/26 ему положено 30,5 миллиона долларов, но в контракте прописана опция игрока.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Рамоны Шелберн
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