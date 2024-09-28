«Никс» и Джулиус Рэндл летом не смогли продвинуться в переговорах по продлению контракта

«Никс» обменяют Джулиуса Рэндл в «Вулвз».

Как сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн, минувшим летом сторонам не удалось продвинуться в переговорах по продлению контракта.

Это стало сигналом того, что «Нью-Йорк » готов расстаться с форвардом.

Переговоры по Рэндлу велись все лето, активизация случилась в последние несколько дней, когда «Шарлотт» выразил готовность поучаствовать в сделке в качестве третьей команды.

Следующим летом Рэндл может стать свободным агентом. За сезон-25/26 ему положено 30,5 миллиона долларов, но в контракте прописана опция игрока.