Мэджик Джонсон прокомментировал слова Эдвардса: «Лучше бы думал о соперниках, а не о том, что случилось, когда ты еще даже не родился»

Мэджик Джонсон прокомментировал высказывание Энтони Эдвардса.

Ранее лидер «Миннесоты» заявил, что Майкл Джордан – единственный в НБА , кто обладал мастерством в прежние годы.

«Спасибо за эти слова, Энтони... Начинать трешток стоит тогда, когда ты уже что-то выиграл. Если бы это исходило от кого-то из парней, которые недавно победили с «Селтикс», то ладно, это еще можно было бы послушать. Но тут человек ничего не выиграл.

На месте Энтони Эдвардса я беспокоился бы о «Далласе», «Оклахоме», «Бостоне», обо всех этих сильных командах. … Лучше сконцентрироваться на деле, ведь вам не удалось пройти «Мэверикс». Я бы думал только об этом, а не на том, что произошло во времена, когда ты еще даже не родился», – сказал пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» во время выступления в шоу Jimmy Kimmel Live.