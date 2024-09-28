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Карл-Энтони Таунс отреагировал на обмен в «Никс» в социальных сетях

Карл-Энтони Таунс в шоке от обмена из «Миннесоты» .

Звездный центровой отреагировал на переход в «Никс» в социальных сетях.

Инсайдеры сообщают, что баскетболист и его окружение «ошеломлены» новостью о трейде.

Таунс провел в «Вулвз» первые 9 сезонов профессиональной карьеры. В минувшем розыгрыше команда повторила лучший результат в своей истории, добравшись до финала Западной конференции.

Карл-Энтони уже находился в Миннесоте, где готовился к стартующему на следующей неделе тренировочному лагерю.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Карла-Энтони Таунса
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoНБА
соцсети
logoКарл-Энтони Таунс
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