Карл-Энтони Таунс отреагировал на обмен в «Никс» в социальных сетях
Карл-Энтони Таунс в шоке от обмена из «Миннесоты» .
Звездный центровой отреагировал на переход в «Никс» в социальных сетях.
Инсайдеры сообщают, что баскетболист и его окружение «ошеломлены» новостью о трейде.
Таунс провел в «Вулвз» первые 9 сезонов профессиональной карьеры. В минувшем розыгрыше команда повторила лучший результат в своей истории, добравшись до финала Западной конференции.
Карл-Энтони уже находился в Миннесоте, где готовился к стартующему на следующей неделе тренировочному лагерю.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Карла-Энтони Таунса
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