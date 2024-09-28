Карл-Энтони Таунс и его окружение «ошеломлены» обменом в «Нью-Йорк»

Обмен в «Никс» стал неожиданностью для Карла-Энтони Таунса.

Как пишет обозреватель The Athletic Джош Крочински, звездный центровой и его окружение «ошеломлены» сделкой, по итогам которой 28-летний баскетболист переходит из «Миннесоты» в «Нью-Йорк ».

Таунс провел в «Вулвз» первые 9 сезонов профессиональной карьеры. В минувшем розыгрыше команда повторила лучший результат в своей истории, добравшись до финала Западной конференции.

Карл-Энтони уже находился в Миннесоте, где готовился к стартующему на следующей неделе тренировочному лагерю.