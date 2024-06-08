«Никс» попытаются заполучить Карла-Энтони Таунса, если «Тимбервулвс» решат его обменять

Теги возможные переходы Миннесота Нью-Йорк НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

«Нью-Йорк» попытается выменять Карла-Энтони Таунса у «Миннесоты».

По словам инсайдера Heavy Sports Шона Девени, «Нью-Йорк» попытается заполучить Карла-Энтони Таунса, если «Миннесота» выставит форварда на рынок обменов в это межсезонье.

«Эта команда постоянно меняется. Они хотят продолжить развивать то, чего добились в этом сезоне, но просто не могут себе этого позволить. Так что я думаю, что, если они решат обменять Таунса, «Никс» однозначно будут в числе претендентов», – пишет Девени.

В следующем сезоне у Таунса и Энтони Эдвардса вступают в силу новые крупные контракты. «Миннесоте» придется обменять Таунса или Руди Гобера, чтобы избежать большого налога на роскошь.

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1 комментарий
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Всяко лучше Рэндла.
С другой стороны, из Никс выгнали всех "мягких" - Баррета и Куикли.
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