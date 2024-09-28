Леброн Джеймс: «Испытываю огромное уважение к Кейтлин Кларк. Я знаю, каково это, когда ты сразу лицо клуба и находишься под пристальным вниманием»

Леброн Джеймс выразил поддержку суперзвезде WNBA Кейтлин Кларк.

«Я испытываю огромное уважение к Кейтлин Кларк , потому что я точно знаю, что значит быть выбранным на драфте и сразу стать лицом организации, а также находиться под пристальным вниманием множества людей, которые не верят, что ты готов к новому рывку, не верят, что ты готов к главным чемпионатам, считают тебя тут лишним.

Я помню, как много людей сомневались во мне, когда я пришел в лигу в 18-летним, надеялись и молились, чтобы я потерпел неудачу. И поэтому, наблюдая за Кейтлин и видя, что она делает, я поддерживала ее с первого дня. Потому что помню, как сам проходил через это. Я поддерживаю ее на 100 процентов.

Она потрясающий игрок. Мы все видели это по ее игре в Айове, и я знал, что это продолжится и на топ-уровне. Невероятный талант. За ней интересно наблюдать», – сказал форвард «Лейкерс ».