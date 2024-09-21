Самый дешевый билет на первую игру Кейтлин Кларк в плей-офф стоит 133 доллара. Билеты на все матчи финала-2023 можно было купить за 131 доллар
Грядущий дебют Кейтлин Кларк в плей-офф женской НБА вызывал большой ажиотаж.
Самый дешевый билет на первую игру звездного новичка «Индианы» в плей-офф WNBA стоит 133 доллара.
Билеты на все четыре матча финальной серии плей-офф-2023 в сумме можно было купить за 131 доллар.
Кларк была выбрана на драфте женской НБА под 1-м номером и в дебютном сезоне помогла команде вернуться в плей-офф впервые с 2016 года.
Стартовая встреча серии между «Сан» и «Фивер» пройдет в субботу в Коннектикуте.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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