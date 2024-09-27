Ник Райт: «Часть поклонников Кейтлин Кларк – бесстыдные расисты. Они поддерживают ее ради унижения чернокожих женщин»

Ник Райт считает, что не все поклонники Кейтлин Кларк любят ее за баскетбол.

«У вас тут целый вагон новых поклонников, Кейтлин Кларк – это касса. Но, к сожалению, неизбежно, и лига должна была увидеть, как этот поезд сходит с рельсов, в этом вагоне были и люди, которые вовсе не были фанатами баскетбола, которые даже не были настоящими болельщиками Кейтлин Кларк. Они были фанатами того, что, по их мнению, могла бы представлять Кейтлин, а именно унижение чернокожих женщин.

И у вас есть эта кавалькада открытых, бесстыдных расистов, которые пытались надеть капюшон фанатства Кейтлин Кларк в социальных сетях и вчера вечером изо всех сил старались терроризировать ее оппозицию», – заявил популярный телеведущий.