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  • Защитник «Индианы» Келси Митчелл советовалась с Д’Анджело Расселлом и Майлзом Макбрайдом в преддверии первого в карьере плей-офф
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Защитник «Индианы» Келси Митчелл советовалась с Д’Анджело Расселлом и Майлзом Макбрайдом в преддверии первого в карьере плей-офф

«Индиана» будет играть в плей-офф впервые с 2016 года.

Команда Кейтлин Кларк находится на 6-м месте турнирной таблицы с результатом 20-19 перед последней игрой регулярного сезона.

Келси Митчелл, ведущего по результативности игрока команды, спросили, с кем она советуется по поводу предстоящего плей-офф. Это будет первый опыт 28-летней баскетболистки в этой стадии турнира.

«Недавно разговаривала с близким другом Д’Анджело Расселлом («Лейкерс»). Мы давно знакомы. Тренировались вместе в Огайо Стэйт. Он рассказал, как это все будет выглядеть.

Также обсудила этот вопрос с Майлзом Макбрайдом. Он принял участие в плей-офф вместе с «Никс», тоже смог описать свой опыт. Мы родом из одного города. Предпочитаю получать информацию из как можно большего количества источников, было очень интересно послушать мнения», – рассказала Митчелл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
logoЛейкерс
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logoМайлз Макбрайд
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