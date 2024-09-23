Кейтлин Кларк оказалась на паркете после того, как соперница попала ей пальцем в глаз. Игра продолжилась

Кейтлин Кларк снова пострадала во время матча женской НБА.

На первых минутах дебютного для себя матча плей-офф WNBA дебютантка из «Индианы » оказалась на паркете после того, как Диджонэй Кэррингтон из «Коннектикута» попала ей пальцем в глаз.

Кларк успела сделать передачу, игра продолжилась.

Новичок «Фивер» во встрече с «Сан» (69:93) набрала 11 очков, 4 подбора, 8 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот за 36 минут.

Кларк реализовала 4 из 17 с игры (2 из 13 из-за дуги) и допустила 2 потери.

22-летняя суперзвезда женского баскетбола несколько раз по ходу сезона оказывалась на паркете в результате столкновений с соперницами.