Кейтлин Кларк оказалась на паркете после того, как соперница попала ей пальцем в глаз. Игра продолжилась
Кейтлин Кларк снова пострадала во время матча женской НБА.
На первых минутах дебютного для себя матча плей-офф WNBA дебютантка из «Индианы» оказалась на паркете после того, как Диджонэй Кэррингтон из «Коннектикута» попала ей пальцем в глаз.
Кларк успела сделать передачу, игра продолжилась.
Новичок «Фивер» во встрече с «Сан» (69:93) набрала 11 очков, 4 подбора, 8 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот за 36 минут.
Кларк реализовала 4 из 17 с игры (2 из 13 из-за дуги) и допустила 2 потери.
22-летняя суперзвезда женского баскетбола несколько раз по ходу сезона оказывалась на паркете в результате столкновений с соперницами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Women Hooping
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