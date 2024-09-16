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Кендрик Перкинс назвал Энтони Эдвардса главным претендентом на награду MVP

Кендрик Перкинс считает, что Энтони Эдвардс может стать MVP сезона-2024/25.

«Молодой человек, которого мы сравнивали с Майклом Джорданом, который довел свою команду до финала Западной конференции, выбил действующих чемпионов из плей-офф. То, что я видел, включая Олимпиаду, говорит мне, что Эдвардс готов получить свою награду MVP.

Он хочет побежать, но я не буду удивлен, если он станет и самым результативным игроком лиги. Он не собирается никому уступать. Много раз говорил, что хочет взять титул чемпиона. Но он также намерен получить и индивидуальные награды. Он хочет быть лицом лиги. И прекрасно знает, что для этого нужно сделать – получить звание MVP», – заключил эксперт ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
logoМайкл Джордан
logoКендрик Перкинс
logoМиннесота
logoНБА
logoЭнтони Эдвардс
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