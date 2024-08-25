Мэджик Джонсон прокомментировал слова Энтони Эдвардса: «Я не отвечаю тем, кто никогда не выигрывал чемпионат»
Мэджик Джонсон прокомментировал слова Энтони Эдвардса.
«Я не отвечаю тем, кто никогда не выигрывал чемпионат. Он не выигрывал чемпионат среди колледжей, я даже не знаю, выигрывал ли он чемпионат между школами», – сказал пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».
Ранее лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс заявил, что Майкл Джордан – единственный, кто обладал мастерством в те годы.
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