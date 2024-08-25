Мэджик Джонсон прокомментировал слова Энтони Эдвардса: «Я не отвечаю тем, кто никогда не выигрывал чемпионат»

Теги Мэджик Джонсон Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Мэджик Джонсон прокомментировал слова Энтони Эдвардса.

«Я не отвечаю тем, кто никогда не выигрывал чемпионат. Он не выигрывал чемпионат среди колледжей, я даже не знаю, выигрывал ли он чемпионат между школами», – сказал пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».

Ранее лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс заявил, что Майкл Джордан – единственный, кто обладал мастерством в те годы.

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14 комментариев
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Ответ nukewin
Ну то есть с тем же Чаком ему говорить не о чем! (если не считать золото Олимпиад)
Баркли и Джонсон жили в одно время. Чарльз никогда бы не сказал такую глупость, это все равно что себя назвать любителем в сравнении с профессионалами настоящего.
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+22
Эдвардс порой такую ересь несет, и каждый раз непонятно, рофлит он или нет.
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Эдвардс, это наглядный пример когда тело развивается быстрее чем мозги!😂😂😂
+8
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+8
Надо понимать, что эдвардс- это кринжовая тупая чепуха, а кто этого не видит, тот и сам не далеко от него ушёл. Лепить из него "лицо лиги", при наличии более умелых и адекватных кандидатов? Ну, я хз...
+7
0
+7
Молча показал 5 пальцев…… Как Томпсон ))
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0
+3
Эдвардс лопух
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+3
Майкл Джордан – 23, Мэджик Джонсон – 32

#FreeDurov
+3
-1
+2
Ответ nukewin
Ну то есть с тем же Чаком ему говорить не о чем! (если не считать золото Олимпиад)
То ли дело Святослав Михалюк, ему бы Мэджик ответил:)
+1
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Ну то есть с тем же Чаком ему говорить не о чем! (если не считать золото Олимпиад)
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Мэджик Джонсон: "Отвечаю только Дуэйну Уэйду!"
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Вот Саше Кауну я бы ответил....)))
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Ответ кот 26
Эдвардс, это наглядный пример когда тело развивается быстрее чем мозги!😂😂😂
По моему мозги уже достигли своего предела.
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