Мэджик Джонсон прокомментировал слова Энтони Эдвардса.

«Я не отвечаю тем, кто никогда не выигрывал чемпионат. Он не выигрывал чемпионат среди колледжей, я даже не знаю, выигрывал ли он чемпионат между школами», – сказал пятикратный чемпион в составе «Лейкерс».

Ранее лидер «Миннесоты» заявил, что Майкл Джордан – единственный, кто обладал мастерством в те годы.