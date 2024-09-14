«Очень неуважительно по отношению ко многим парням». Маггси Богз прокомментировал высказывание Энтони Эдвардса
Маггси Богз .
«То, что Энтони Эдвардс назвал Майкла Джордана единственным мастеровитым игроком 90-х – это просто смешно. Это означает, что он изучает баскетбол. Это очень неуважительно по отношению ко многим парням, которые играют в баскетбол. Это очень неуважительно», – заявил бывший игрок НБА.
Звездный защитник «Миннесоты» заявил, что Джордан был «единственным, у кого действительно было мастерство» во времена завоевания его титулов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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