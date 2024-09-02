«Это было неуважительно по отношению к игре». Пол Джордж прокомментировал высказывание Энтони Эдвардса
Пол Джордж высказал мнение по поводу слов Энтони Эдвардса
Звездный защитник «Миннесоты» заявил, что Майкл Джордан был «единственным, у кого действительно было мастерство» во времена завоевания его титулов.
«Посчитал это неуважительным по отношению к игре. Очень незрелым комментарием. Безусловно, Энтони Эдвардс очень талантлив и будет развивать свой талант и дальше. Но текущим состоянием и ростом баскетбола мы обязаны тем, кто делал это раньше, и надо отдавать им должное», – рассудил форвард «Филадельфии» в своем подкасте.
Слова Эдвардса вызвали широкую дискуссию среди представителей НБА, включая Мэджика Джонсона, Кевина Гарнетта, Денниса Родмана, Айзейю Томаса и других.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Podcast P with Paul George
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