«Это было неуважительно по отношению к игре». Пол Джордж прокомментировал высказывание Энтони Эдвардса

Пол Джордж высказал мнение по поводу слов Энтони Эдвардса

Звездный защитник «Миннесоты» заявил, что Майкл Джордан был «единственным, у кого действительно было мастерство» во времена завоевания его титулов.

«Посчитал это неуважительным по отношению к игре. Очень незрелым комментарием. Безусловно, Энтони Эдвардс очень талантлив и будет развивать свой талант и дальше. Но текущим состоянием и ростом баскетбола мы обязаны тем, кто делал это раньше, и надо отдавать им должное», – рассудил форвард «Филадельфии» в своем подкасте.

Слова Эдвардса вызвали широкую дискуссию среди представителей НБА , включая Мэджика Джонсона , Кевина Гарнетта , Денниса Родмана, Айзейю Томаса и других.