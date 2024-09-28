Пол Пирс: «Не верю, что «Никс» станут чемпионами при моей жизни»

Пол Пирс отпустил шпильку в адрес «Нью-Йорка».

Чемпион НБА в составе «Бостона» считает, что нью-йоркской команде в обозримом будущем не удастся завоевать Кубок Лэрри О’Брайена.

«Не верю, что «Никс» станут чемпионами при моей жизни.

При моей жизни этого не будет. Не говорю, что этого не случится никогда. Но я этого не увижу», – заявил бывший игрок лиги.

Пирс сказал об этом еще до того, как «Никс» договорились о приобретении звезды «Вулвз» Карла-Энтони Таунса.