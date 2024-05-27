Пол Пирс: «Не уверен, что Карл-Энтони Таунс может быть вторым игроком чемпионской команды»

Пол Пирс прокомментировал третье поражение «Миннесоты».

« » продолжает совершать одни и те же ошибки. Они раз за разом оставляют Руди Гобера, Карла-Энтони Таунса и Джейдена Макдэниэлса персонально защищаться против лучших специалистов по игре один на один.

Мне кажется, что «Миннесота» сломалась ментально. Они не подстраиваются под соперника. Эдвардс играл лучше. В третьей четверти он показал признаки жизни, дал команде толчок своим данком. Но у него нет напарника. Карл-Энтони Таунс испытывает проблемы. Если ты хочешь дойти до финала, твой Робин должен быть в порядке. Не уверен, что Таунс может быть вторым лучшим игроком в чемпионской команде. У него есть атакующие умения, но они неверно его используют. Он слишком много времени проводит у трехочковой линии. Подстройка заключается в использовании Наза Рида и без Руди Гобера.

Разница в уровне тренеров становится очевидной. – блестящий баскетболист, который становится элитным тренером.

Это проигрыш всухую. Не вижу, как «Миннесоте» выбраться из этой ямы», – заключил .