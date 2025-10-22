«Скорее всего, ерунда». Лука Дончич получил небольшую травму внутренней мышцы правого бедра в игре с «Уорриорз»

Лука Дончич отыграл 41 минуту в первом матче чемпионата.

Словенец был близок к трипл-даблу (43+12+9) но не спас свою команду от поражения. Дончич получил легкое повреждение мышцы внутренней части правого бедра, но доиграл матч до конца.

После игры разыгрывающий задержался в раздевалке и пришел на пресс-конференцию через 1,5 часа после финальной сирены.

«Скорее всего, ерунда. Почувствовал что-то, потому что бедро поехало в сторону.

В целом я стал лучше в защите. Стараюсь больше подключаться, обмениваться информацией с партнерами. Отыграл 41 минуту, это мне понравилось.

Мне надо чаще атаковать краску, это приносит пользу всей команде. Меньше устаю, нахожусь в лучшей форме, теперь надо только побеждать.

Не играл с центровым типа Деандре Эйтона. Нам нужно лучше понять друг друга, сегодня проблема была во мне, я не дал ему достаточно касаний.

Но главная причина поражения – третья четверть, ее начало. Это тянется еще с прошлого года и остается главной проблемой», – заключил Дончич .