5

Егор Дёмин завел блог на Спортсе″

Читатели Спортса″ смогут узнать НБА изнутри.

Защитник «Нетс» Егор Дёмин будет вести блог о своих выступлениях в лучшей лиге мира. В первом посте игрок анонсировал рассказ о внутренней жизни НБА: тренировки, распорядок дня, команду, город, первые матчи.

Дёмин выбран «Бруклином» под 8-м номером. Это самый высокий пик в истории российского баскетбола.

Сегодня разыгрывающий дебютирует в НБА в матче с «Шарлотт».

Блог «Я – Дёмин!» на Спортсе″

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?732 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Спортс Баскетбол
Источник: Я – Дёмин!
logoНБА
logoСпортс
logoБруклин
logoЕгор Дёмин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Скорее всего, ерунда». Лука Дончич получил небольшую травму внутренней мышцы правого бедра в игре с «Уорриорз»
5 минут назад
Winline Basket Cup. ЦСКА примет «Мегу»
119 минут назад
Евролига. «Маккаби» примет «Реал»
36 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» примет «Самару», УНИКС сыграет с «Автодором»
40 минут назад
Име Удока: «У нас было множество возможностей победить, но ошибок хватило для поражения»
150 минут назад
НБА возвращается! 35+5+5 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» справиться с «Хьюстоном» в овертайме, 43+12+9 Дончича не спасли «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт»
361сегодня, 06:29
Джей Джей Редик: «Мы сами стали причиной поражения, дело не в «Голден Стэйт»
10сегодня, 06:28
«Ни единого шанса». Джимми Батлер поспорил с Дрэймондом Грином, что опередит Стефа Карри по точности штрафных бросков
3сегодня, 05:59
Джош Харт и Митчелл Робинсон не сыграют против «Кливленда»
1сегодня, 05:50
Джимми Батлер и Стеф Карри набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Лейкерс»
2сегодня, 05:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бахчешехир» примет «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» встретится с «Литкабелисом» и другие матчи
25 минут назад
Джейсон Максилл начнет тренерскую карьеру в фарм-клубе «Сакраменто»
сегодня, 06:12
«Партизан» отслеживает варианты разыгрывающих из НБА, но при этом готов рассмотреть и кандидатуру Ника Калатеса
3вчера, 20:58
Еврокубок. Трехочковый Энтони Брауна под сирену помог «Бешикташу» обыграть «Ульм», «Арис» уступил «Манресу» и другие результаты
вчера, 19:43
«Олимпиакос» предлагает Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов
2вчера, 18:21
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» разгромило московское и другие результаты
вчера, 18:06
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
вчера, 15:04
Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
вчера, 14:52
«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
вчера, 13:16
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
3вчера, 11:53