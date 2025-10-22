Егор Дёмин завел блог на Спортсе″

Читатели Спортса″ смогут узнать НБА изнутри.

Защитник «Нетс» Егор Дёмин будет вести блог о своих выступлениях в лучшей лиге мира. В первом посте игрок анонсировал рассказ о внутренней жизни НБА: тренировки, распорядок дня, команду, город, первые матчи.

Дёмин выбран «Бруклином» под 8-м номером. Это самый высокий пик в истории российского баскетбола.

Сегодня разыгрывающий дебютирует в НБА в матче с «Шарлотт».

Блог «Я – Дёмин!» на Спортсе″