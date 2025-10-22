Егор Дёмин завел блог на Спортсе″
Читатели Спортса″ смогут узнать НБА изнутри.
Защитник «Нетс» Егор Дёмин будет вести блог о своих выступлениях в лучшей лиге мира. В первом посте игрок анонсировал рассказ о внутренней жизни НБА: тренировки, распорядок дня, команду, город, первые матчи.
Дёмин выбран «Бруклином» под 8-м номером. Это самый высокий пик в истории российского баскетбола.
Сегодня разыгрывающий дебютирует в НБА в матче с «Шарлотт».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?732 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Спортс Баскетбол
Источник: Я – Дёмин!
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости