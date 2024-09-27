Аарон Гордон о Расселле Уэстбруке: «Легенда, член Зала славы. Готов пойти за ним куда угодно»
Аарон Гордон поделился мнением о Расселле Уэстбруке.
«Что выделяет Уэстбрука? Энергия. Он не приемлет поражения. Такого хочется иметь в своей команде, я рад, что мы это сделали.
Расс выкладывается в каждом матче, способен вести игру команды. Этот чувак настоящая легенда, член Зала славы. Для него нет компромиссов, у него максимальный настрой. Мне такой подход близок. Готов пойти за ним куда угодно», – сказал форвард «Наггетс».
35-летний Уэстбрук перешел в «Денвер» минувшим летом в качестве свободного агента.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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