Аарон Гордон о Расселле Уэстбруке: «Легенда, член Зала славы. Готов пойти за ним куда угодно»

Аарон Гордон поделился мнением о Расселле Уэстбруке.

«Что выделяет Уэстбрука? Энергия. Он не приемлет поражения. Такого хочется иметь в своей команде, я рад, что мы это сделали.

Расс выкладывается в каждом матче, способен вести игру команды. Этот чувак настоящая легенда, член Зала славы. Для него нет компромиссов, у него максимальный настрой. Мне такой подход близок. Готов пойти за ним куда угодно», – сказал форвард «Наггетс».

35-летний Уэстбрук перешел в «Денвер » минувшим летом в качестве свободного агента.