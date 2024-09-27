Расселл Уэстбрук об освистывании в Денвере: «Для меня это признак уважения»
Расселл Уэстбрук ответил на вопрос о денверских болельщиках.
У новобранца «Наггетс» спросили, как он чувствует себя в команде, поклонники которой считали его, как и ранее Кобе Брайанта, своим главным и принципиальным оппонентом.
«Не уверен, что я прямо враг номер один для них (улыбается). У меня такая позиция. По ходу карьеры меня много где освистывали и все такое, но я воспринимаю это скорее как знак уважения, равно как это было и в случае с покойным Кобе Брайантом. Вот когда про тебя ничего не говорят, тогда надо волноваться.
Для меня это признак уважения. Я рад оказаться в команде, у которой такие громкие поклонники. Моя работа заключается в том, что заставить их быть еще громче, а самому наслаждаться игрой и получать удовольствие от процесса», – сказал разыгрывающий.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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