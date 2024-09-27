Аарон Гордон хочет продлить контракт с «Денвером»: «Надеюсь, мы справимся»
Аарон Гордон выразил надежду на продление контракта с «Наггетс».
Форвард в пятницу получает право подписать 4-летнее продление с клубом из Колорадо.
«Мне очень нравится организация. Мне нравятся игроки в нашей команде. Мне нравится тренерский штаб. Так что, надеюсь, мы справимся.
Кажется, все движется в правильном направлении. Я в предвкушении. Надеюсь, мне дадут контракт и я останусь в этом клубе», – сказал Гордон.
«Наггетс» приобрели Гордона перед дедлайном в 2021 году, а позже подписали продление контракта на сумму 92 миллиона долларов на 4 сезона. У Аарона есть опция игрока на сезон-25/26.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Denver Post
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