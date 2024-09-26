Аарон Гордон о смене игрового номера: «Вся моя семья носила 32-й номер»
Аарон Гордон объяснил смену игрового номера на 32-й в честь погибшего брата Дрю.
«Это вполне естественно, вполне логично. Вся моя семья носила 32-й номер. К тому же, это ода Мэджику Джонсону. Это был один из любимых игроков моего отца.
Любимый номер моего брата. Любимый номер отца. Сестра играла под ним в университете, я играл под ним в школе. Так что чувствую себя как дома», – рассказал форвард «Денвера».
Дрю Гордон погиб в мае в автомобильной аварии.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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