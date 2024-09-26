Аарон Гордон о смене игрового номера: «Вся моя семья носила 32-й номер»

Аарон Гордон объяснил смену игрового номера на 32-й в честь погибшего брата Дрю.

«Это вполне естественно, вполне логично. Вся моя семья носила 32-й номер. К тому же, это ода Мэджику Джонсону. Это был один из любимых игроков моего отца.

Любимый номер моего брата. Любимый номер отца. Сестра играла под ним в университете, я играл под ним в школе. Так что чувствую себя как дома», – рассказал форвард «Денвера ».

Дрю Гордон погиб в мае в автомобильной аварии.