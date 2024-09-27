Стив Керр спрашивал у Аарона Гордона, готов ли он сыграть за США. Вызова в сборную в итоге не последовало
Аарон Гордон претендовал на включение в олимпийскую сборную США.
Как рассказал форвард «Денвера», после одного из матчей НБА-23/24 против «Голден Стэйт» в Сан-Франциско тогдашний главный тренер американской команды интересовался у него по поводу выступления за национальную сборную.
По словам Гордона, вызов в команду США он в итоге так и не получил.
«Немного жаль, но мы же выиграли золото, не так ли?» – отметил Аарон.
Гордон выразил готовность присоединиться к сборной в будущем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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