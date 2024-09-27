Стив Керр спрашивал у Аарона Гордона, готов ли он сыграть за США. Вызова в сборную в итоге не последовало

Аарон Гордон претендовал на включение в олимпийскую сборную США.

Как рассказал форвард «Денвера », после одного из матчей НБА-23/24 против «Голден Стэйт » в Сан-Франциско тогдашний главный тренер американской команды интересовался у него по поводу выступления за национальную сборную.

По словам Гордона , вызов в команду США он в итоге так и не получил.

«Немного жаль, но мы же выиграли золото, не так ли?» – отметил Аарон.

Гордон выразил готовность присоединиться к сборной в будущем.