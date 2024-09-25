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Дени Авдия: «Стараюсь подбодрить Израиль игрой в баскетбол и усилиями за пределами площадки»

Дени Авдия выразил поддержку Израилю на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

«У меня есть друзья, которые участвуют в боевых действиях и рискуют своими жизнями ради страны, и мое сердце всегда с ними. Меня очень заботит их благополучие и благополучие семей заложников. Я стараюсь помогать им, насколько могу, совмещая это с карьерой.

Дома телевизор включен целый день, и социальные сети тоже, так что было невозможно не участвовать в этом самому. Стараюсь подбодрить Израиль игрой в баскетбол и усилиями за пределами площадки», – заявил израильский игрок «Портленда».

Авдия также выложил фотографию шкафчика, в котором вывесил флаг Израиля.

Соцсети Дени Авдии

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: one.co.il
logoПортленд
logoНБА
Баскетбол - фото
Политика
logoДени Авдия
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