Журналист Рик Бьюкер: «Как-то получил письмо от агентства Klutch. Они продвигали Леброна как MVP»
Журналист Рик Бьюкер рассказал об агитации за Леброна Джеймса.
По словам обозревателя и телеведущего, однажды из агентства баскетболиста «Лейкерс» Klutch Sports ему прислали персональное письмо, в котором агитировали голосовать за форварда при выборе MVP.
«Я был слегка шокирован, когда получил это письмо от агентства Klutch. Они продвигали Леброна как MVP. Помню, подумал тогда: «Подождите-ка, он даже не MVP своей команды. У этой команды не лучшие результаты, она не оправдала ожиданий и не является по-настоящему опасным соперником без здорового Энтони Дэвиса», – сказал Бьюкер.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
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