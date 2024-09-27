Журналист Рик Бьюкер: «Как-то получил письмо от агентства Klutch. Они продвигали Леброна как MVP»

Журналист Рик Бьюкер рассказал об агитации за Леброна Джеймса.

По словам обозревателя и телеведущего, однажды из агентства баскетболиста «Лейкерс» Klutch Sports ему прислали персональное письмо, в котором агитировали голосовать за форварда при выборе MVP.

«Я был слегка шокирован, когда получил это письмо от агентства Klutch. Они продвигали Леброна как MVP. Помню, подумал тогда: «Подождите-ка, он даже не MVP своей команды. У этой команды не лучшие результаты, она не оправдала ожиданий и не является по-настоящему опасным соперником без здорового Энтони Дэвиса », – сказал Бьюкер.