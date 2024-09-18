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Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич возглавили рейтинг игроков НБА по версии CBS Sports

СBS Sports выложил рейтинг баскетболистов НБА.

 Первые места заняли европейцы – Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич.

«Тот факт, что Никола Йокич совершенно не заинтересован в звании лучшего игрока на планете, помог ему стать таковым. Каждое владение в его исполнении лишено эго и амбиций. Он олицетворяет собой баскетбол в чистом виде», – заявил один из аналитиков, составлявших рейтинг.

Топ-15:

1. Никола ЙокичДенвер»);

2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»);

3. Лука ДончичДаллас»);

4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»);

5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»);

6. Стефен КарриГолден Стэйт»);

7. Джейсон Тейтум («Бостон»);

8. Леброн Джеймс («Лейкерс»);

9. Кевин Дюрэнт («Финикс»);

10. Энтони Эдвардс («Миннесота»);

11. Энтони Дэвис («Лейкерс»);

12. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);

13. Джейлен Брансон («Нью-Йорк»);

14. Девин Букер («Финикс»);

15. Джейлен Браун («Бостон»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports
logoБостон
logoЛеброн Джеймс
logoДаллас
logoДенвер
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoМилуоки
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoФиладельфия
logoФиникс
logoСан-Антонио
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoОклахома-Сити
logoСтефен Карри
logoЭнтони Дэвис
logoЯннис Адетокумбо
logoДжоэл Эмбиид
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
logoДевин Букер
logoДжейлен Браун
logoДжейсон Тейтум
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжейлен Брансон
logoЭнтони Эдвардс
logoВиктор Вембаньяма
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