Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич возглавили рейтинг игроков НБА по версии CBS Sports
Первые места заняли европейцы – Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич.
«Тот факт, что Никола Йокич совершенно не заинтересован в звании лучшего игрока на планете, помог ему стать таковым. Каждое владение в его исполнении лишено эго и амбиций. Он олицетворяет собой баскетбол в чистом виде», – заявил один из аналитиков, составлявших рейтинг.
Топ-15:
1. Никола Йокич («Денвер»);
2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»);
3. Лука Дончич («Даллас»);
4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»);
5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»);
6. Стефен Карри («Голден Стэйт»);
7. Джейсон Тейтум («Бостон»);
8. Леброн Джеймс («Лейкерс»);
9. Кевин Дюрэнт («Финикс»);
10. Энтони Эдвардс («Миннесота»);
11. Энтони Дэвис («Лейкерс»);
12. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);
13. Джейлен Брансон («Нью-Йорк»);
14. Девин Букер («Финикс»);
15. Джейлен Браун («Бостон»).
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