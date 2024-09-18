Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич возглавили рейтинг игроков НБА по версии CBS Sports

СBS Sports выложил рейтинг баскетболистов НБА.

Первые места заняли европейцы – Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич.

«Тот факт, что Никола Йокич совершенно не заинтересован в звании лучшего игрока на планете, помог ему стать таковым. Каждое владение в его исполнении лишено эго и амбиций. Он олицетворяет собой баскетбол в чистом виде», – заявил один из аналитиков, составлявших рейтинг.

Топ-15 :

1. Никола Йокич («Денвер »);

2. Яннис Адетокумбо («Милуоки »);

3. Лука Дончич («Даллас »);

4. Шэй Гилджес -Александер («Оклахома»);

5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия »);

6. Стефен Карри («Голден Стэйт »);

7. Джейсон Тейтум («Бостон»);

8. Леброн Джеймс («Лейкерс»);

9. Кевин Дюрэнт («Финикс»);

10. Энтони Эдвардс («Миннесота»);

11. Энтони Дэвис («Лейкерс»);

12. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);

13. Джейлен Брансон («Нью-Йорк»);

14. Девин Букер («Финикс»);

15. Джейлен Браун («Бостон»).