«Лейкерс» не стали проводить дополнительные мини-сборы под руководством Леброна Джеймса в этом году

Первый сезон под руководством Джей Джей Редика начался с изменений.

Игроки «Лейкерс » не стали проводить мини-сборы, обычно возглавляемые Леброном Джеймсом . Тренировочный уикенд использовался для улучшения командной «химии» и адаптации новичков, но состав клуба из Лос-Анджелеса остался в целом неизменным.

Другой причиной отмены лагеря может быть Олимпиада, в которой принимали участие лидеры команды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис , чей график подготовки сдвинулся в связи с необходимостью отдыха.

Оба звездных баскетболиста приступили к активным тренировкам.