«Лейкерс» не стали проводить дополнительные мини-сборы под руководством Леброна Джеймса в этом году
Первый сезон под руководством Джей Джей Редика начался с изменений.
Игроки «Лейкерс» не стали проводить мини-сборы, обычно возглавляемые Леброном Джеймсом. Тренировочный уикенд использовался для улучшения командной «химии» и адаптации новичков, но состав клуба из Лос-Анджелеса остался в целом неизменным.
Другой причиной отмены лагеря может быть Олимпиада, в которой принимали участие лидеры команды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, чей график подготовки сдвинулся в связи с необходимостью отдыха.
Оба звездных баскетболиста приступили к активным тренировкам.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Los Angeles Times
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