Редик планирует использовать в старте Расселла, Ривза, Леброна, Хатимуру и Дэвиса
Джей Джей Редик не стал скрывать планы по поводу стартовой пятерки «Лейкерс».
По словам нового главного тренера «озерников», в основе будет использоваться сочетание, которое по ходу прошлого сезона добилось результата 23-10.
«Да, у нас будет стартовая пятерка, которая сделала 23-10 в прошлом сезоне», – признался 40-летний специалист.
Такого результата добилась пятерка с Д’Анджело Расселлом, Остином Ривзом, Леброном Джеймсом, Руи Хатимурой и Энтони Дэвисом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Nation
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