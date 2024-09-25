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Редик планирует использовать в старте Расселла, Ривза, Леброна, Хатимуру и Дэвиса

Джей Джей Редик не стал скрывать планы по поводу стартовой пятерки «Лейкерс».

По словам нового главного тренера «озерников», в основе будет использоваться сочетание, которое по ходу прошлого сезона добилось результата 23-10.

«Да, у нас будет стартовая пятерка, которая сделала 23-10 в прошлом сезоне», – признался 40-летний специалист.

Такого результата добилась пятерка с Д’Анджело Расселлом, Остином Ривзом, Леброном Джеймсом, Руи Хатимурой и Энтони Дэвисом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Nation
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoД’Анджело Расселл
logoРуи Хатимура
logoОстин Ривз
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