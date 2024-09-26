Зак Лоу уволен с ESPN

ESPN уволил Зака Лоу.

ESPN расстался с ведущим обозревателем НБА Заком Лоу в рамках продолжающихся сокращений и усилий по реструктуризации.

Это решение является частью продолжающихся увольнений в сети, в ходе которых также ушли такие известные личности НФЛ, как Роберт Гриффин III и Сэм Пондер. Эти решения соответствуют планированию финансового года ESPN, который заканчивается в конце сентября.

Источники The Athletic указывают, что семизначная годовая зарплата Лоу сыграла важную роль в выборе ESPN. Лоу наиболее известен своим подкастом «The Lowe Post» о новостях, событиях и событиях НБА.

Лоу проработал на ESPN 12 лет.

Ранее ESPN покинул главный инсайдер НБА последних десятилетий Эдриан Воджнаровски. Он решил завязать со спортивной журналистикой и согласился принять должность генерального менеджера баскетбольной программы университета Сент-Бонавентура.