Зак Лоу уволен с ESPN
ESPN расстался с ведущим обозревателем НБА Заком Лоу в рамках продолжающихся сокращений и усилий по реструктуризации.
Это решение является частью продолжающихся увольнений в сети, в ходе которых также ушли такие известные личности НФЛ, как Роберт Гриффин III и Сэм Пондер. Эти решения соответствуют планированию финансового года ESPN, который заканчивается в конце сентября.
Источники The Athletic указывают, что семизначная годовая зарплата Лоу сыграла важную роль в выборе ESPN. Лоу наиболее известен своим подкастом «The Lowe Post» о новостях, событиях и событиях НБА.
Лоу проработал на ESPN 12 лет.
Ранее ESPN покинул главный инсайдер НБА последних десятилетий Эдриан Воджнаровски. Он решил завязать со спортивной журналистикой и согласился принять должность генерального менеджера баскетбольной программы университета Сент-Бонавентура.
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