Майкл Мэлоун: «В прошлом сезоне Расселл Уэстбрук в концовках опекал лучшего игрока соперника»
Майкл Мэлоун намекнул, что Расселл Уэстбрук будет играть в концовках матчей.
«Когда говорят о Расселле Уэстбруке, никто не упоминает защиту. В концовках матчей в прошлом сезоне он опекал лучшего игрока команды соперника», – заявил главный тренер «Денвера» во время медиадня.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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