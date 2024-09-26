Майкл Мэлоун: «В прошлом сезоне Расселл Уэстбрук в концовках опекал лучшего игрока соперника»

Майкл Мэлоун намекнул, что Расселл Уэстбрук будет играть в концовках матчей.

«Когда говорят о Расселле Уэстбруке , никто не упоминает защиту. В концовках матчей в прошлом сезоне он опекал лучшего игрока команды соперника», – заявил главный тренер «Денвера » во время медиадня.