«Моя карьера говорит сама за себя». Роберт Орри считает, что заслуживает места в Зале славы

Роберт Орри считает, что заслужил стать членом Зала славы.

«Когда однажды Руди Томьянович сказал мне это, я прослезился. Многие не знают, на какие жертвы идут игроки, чтобы улучшить ситуацию. Вы помните парней, которые умели набирать очки, но они знали, что им нужно делать, чтобы сделать команду лучше.

Однако вы забываете, что он называется «Зал славы баскетбола», а не «Зал славы НБА», и если посмотреть на мою баскетбольную карьеру, она говорит сама за себя», – заявил семикратный чемпион НБА .

Помимо того, что он выиграл семь чемпионатов, Орри также является рекордсменом по количеству побед в плей-офф в 2000-х годах, по количеству чемпионских перстней среди всех игроков с момента слияния АБА и НБА и занимает четвертое место по количеству побед в плей-офф за всю историю.