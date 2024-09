Самый крутой бизнесмен из НБА – вовсе не Джордан или Леброн. Скопил больше 600 млн долларов, не будучи звездой

Редко когда встретишь случай, чтобы полное имя человека подробно описывало его судьбу. Улисс Ли «Джуниор» Бриджмен – из таких.

С одной стороны, на Бриджмена довольно часто смотрели как на «младшего», так было в школе, где более состоятельные ученики относились к нему как представителю более низкого, «младшего» сословия, или в НБА, где с ним и против него играли куда более заметные игроки.

С другой, не стоит забывать, что Улисс – это не только название увесистого романа Джеймса Джойса, но также имя царя Итаки – родины Одиссея – известного своим умом и хитростью.

И до того как попасть в НБА, и уже оказавшись в лиге, и после завершения спортивной карьеры Бриджмен доказывал, что абсолютно соответствует славе и достоинствам одного из героев древнегреческого эпоса. Он стал первым игроком НБА, продемонстрировавшим чего можно добиться за пределами большого спорта, если не спускать все деньги на кокаин, атрибуты успешной жизни и вечно побирающуюся свиту.

Бриджмен не только сделал это задолго до Мэджика Джонсона, Майкла Джордана и Леброна Джеймса, но и добился успеха, не будучи звездой, без баснословных зарплат и рекламных контрактов.

Бриджмен – одаренный баскетболист, но его главным талантом было умение извлекать максимум из всего

И как любой расчетливый и предупредительный человек, Бриджмен понял, что любые таланты лучше всего развивать как можно раньше.

К этому пониманию его подтолкнула суровая реальность. Джуниор вырос в среде «синих воротничков», в районе Восточного Чикаго, в штате Индиана. Семье приходилось экономить на всем: еде, одежде, коммунальных услугах, не говоря уже о мечтах. В начальной школе Джуниор до умопомрачения хотел стать членом клуба бойскаутов, но у семьи не нашлось 1,25 доллара для единовременного взноса. Парень предложил разбить сумму на несколько взносов, но учредители клуба одарили его неслыханным доселе словосочетанием, сказав, что это «слишком незначительная сумма». Джуниор был прилежным учеником и прекрасно понимал значение каждого из этих слов, просто для него не существовало «незначительных сумм».

Отец Бриджмена проработал 40 лет на местном сталелитейном заводе: перед сменой он мыл полы в баре, а после – витрины в универмаге. Иногда Джуниор с братьями и сестрами помогали ему.

В старших классах Джуниор проводил летние каникулы, соглашаясь на любую доступную работу. Зарабатывая в среднем от 20 до 40 долларов в неделю, он старательно сводил дебет с кредитом, чтобы большую часть денег растянуть на весь учебный год.

В баскетбол он начал играть в четвертом классе, по двум причинам.

Во-первых, это было весело.

Во-вторых, командная игра стала своеобразной заменой клубу бойскаутов, на который не хватило денег. Физические данные вкупе с умением оценивать ситуацию на площадке и не лезть на рожон сделали Бриджмена одним из наиболее значимых игроков состава 1971-го года, в котором школьные «Вашингтон Сенаторз» стали чемпионами штата.

Парень тут же попал на радар университета Луисвилла, который предложил ему щедрую ежемесячную стипендию в размере 15 долларов.

Учеба в Луисвилле и выступления за баскетбольную команду университета не сильно изменили его подход к свободному времени. Летом он работал на заводе сельскохозяйственного оборудования, в сталелитейной компании и пару раз в неделю брал ночную смену – с 00:00 до 7:00 – на заводе грузовых автомобилей Ford. Как у него при таком распорядке оставались силы – загадка Сфинкса. Видимо, работа в режиме «нон-стоп» настолько вошла в привычку, что не мешала Бриджмену учиться и играть в баскетбол.

В 1974-м Джуниор вывел «Кардиналов» в первый дивизион турнира NCAA, а год спустя дотащил до «Финала четырех», где в полуфинале проиграл будущим чемпионам из UCLA .

Видимо, в Калифорнии оценили упертость Бриджмена, поэтому в том же году, на драфте-1975, его под 8-м пиком взяли «Лейкерс». Это был его самый яркий момент в составе «Озерников», прямо там же присовокупивших Бриджмена к Элмору Смиту, Брайану Уинтерсу, Дэйву Мейерсу и самосвалу денег, на котором всю эту бригаду отправили в «Милуоки». В обратном направлении проследовал Карим Абдул-Джаббар.

Так Джуниор, еще до того как надеть форму команды НБА, понял, что это в первую очередь бизнес-лига.

Воздержанность, поступательность и рабочая этика помогли Джуниору опередить свое время. В том числе и на площадке

«Когда я пришел в НБА, там не было никаких финансовых консультаций, ни от лиги, ни от профсоюза игроков. В свой первый сезон я получил зарплату – около 140 тысяч. Было два платежа, первый – в сентябре, второй – в марте. После вычета налогов и выплат агенту на руках осталось порядка 55 тысяч. Первым желанием было пойти и хорошенько отметить дебют. Поймите, я был молодым парнем, который пусть и на промежутке в несколько лет, но добился успеха. Я попал в профессиональную лигу, получил сумму, о которой раньше и подумать не мог. Одно время я думал, что профукал свою первую зарплату, но сейчас…

Смотрите, я потратил 7500 на свой первый автомобиль – Ford Thunderbird 1975 года выпуска цвета корицы, затем снял квартиру, купил мебель и отправил деньги домой своим родителям. Все. В общем-то, все необходимое. И когда мой адвокат посоветовал мне отложить деньги, я, честно говоря, отнесся к этой идее скептически. Я понятия не имел, как прожить до следующей зарплаты. Если бы я что-то отложил, мне бы не на что было жить. Но я попросил его составить план ежемесячного бюджета, чтобы я видел каждую статью расходов», – вспоминал уроки финансовой грамотности Бриджмен.

Думая о будущем, он не забывал и о настоящем. Его первый сезон в качестве новичка, правильнее всего назвать воодушевляющим: 8,6 очка, 3,6 подбора, 1,9 передач за 20 минут в среднем, в 81 матче. Главный тренер Ларри Костелло был крепким специалистом, но не из числа тех, кто способен в короткие сроки собрать воедино разрозненные части паззла. А они были. Помимо Бриджмена, в команде играли Боб Дэндридж, Брайан Уинтерс, Куинн Бакнер и совсем молодой Алекс Инглиш. Поэтому когда на место Костелло пришел Дон Нельсон, разницу почувствовали все и сразу.

Результативность Бриджмена уже на второй сезон стала измеряться двузначными цифрами, а главное – он нашел свое четкое место в командной иерархии. Джуниор стал основным запасным команды.

Забегая вперед, стоит сказать, что за всю карьеру Джуниор так и не обзавелся ни одной индивидуальной наградой. Хотя мог бы. За двенадцать сезонов, десять из которых он провел в «Бакс», Бриджмен сыграл 849 матчей (52 в старте), набирая в среднем 13,6 очка, 3,5 подбора, 2,4 подбора. Лишь в двух сезонах – в первом и последнем – его результативность падала ниже 10 очков, Бриджмен провел в составе «Милуоки» 711 матчей – это рекорд клуба, который был побит только в прошлом году Яннисом. Многие считают, что Джуниор вполне мог получить награду «лучшему шестому», если бы она была введена раньше сезона-1982/1983, именно на конец 70-х пришелся пик карьеры Бриджмена.

«Он всегда был собран, скромен и прижимист, но при этом оставался классным игроком и своим парнем. Многие думают, что спортсмены бегают по кабакам, засиживаются допоздна и все такое. Джуниор ничего этого не делал, но не навязывал свое видение другим и относился к привычкам других с пониманием. Никакого взгляда свысока, а ведь он был президентом профсоюза игроков. Очень часто люди считают, что лига держится на звездах. Особенно сейчас, когда маркетинг и реклама играют огромную роль, но на самом деле, она держится на таких, как Джуниор. Он еще в 80-х проводил собрания для новичков, где давал советы, как адаптироваться к лиге, как распоряжаться деньгами, как лучше следить за здоровьем. Он был готов выслушать всех и по любому вопросу», – вспоминал одноклубник Бриджмена Куинн Бакнер.

Но дело было не только в характере Джуниора. В один из своих первых сезонов он подсчитал, что общая зарплата всех двенадцати игроков, а также трех тренеров составляет всего 1,8 миллиона долларов. Иными словами денег на кольца да браслеты попросту не было.

«Он, как и все мы, не питал иллюзий, что НБА обеспечит нас на всю жизнь. Цифры просто не сходились. На самом деле, это понимают все, даже сейчас, но каждый игрок в глубине души уверен, что будет играть вечно, хотя в реальности все иначе. Мы знали, что в среднем карьера в НБА длится около пяти лет, и одна серьезная травма может сократить ее еще больше. Поэтому всегда было ощущение, что нужно срочно заработать больше денег. Мы часто говорили об этом в сауне после матчей, и Джуниор думал об этом больше всех», – вспоминал Сидни Монкриф.

Джуниор начал строить свою империю, еще играя в НБА. Он жарил бургеры, мыл полы и брал уроки бухгалтерии

«Я не умнее большинства игроков, с которыми играл в одно время. Единственное, чем я отличался – задавал вопросы, казавшиеся глупыми и неприятными. Да, поначалу тебе отвечают односложно и вообще не понимают, зачем тебе все это. Но как только люди видят, что ты систематически проявляешь интерес, они начинают относиться к тебе по-другому», – уверял Бриджмен.

В 1978-м году Бриджмен зашел в McDonald’s, чтобы задать очередной дурацкий вопрос. Он должен был быть адресован Уэйну Эмбри – генменеджеру «Бакс», который на тот момент, на правах франчайзи владел несколькими заведениями McDonald’s по всему Милуоки.

«Уэйн сам был бывшим игроком, но после окончания не стал работать на других, а наоборот добился того, что другие работали на него. У меня не было четкого вопроса, в голове крутилось что-то вроде «Черт, Уэйн, как так?». Я понятия не имел, как работает сеть быстрого питания, но был впечатлен результатами Уэйна и стал подумывать, смогу ли я заняться чем-то подобным», – формулировал Бриджмен.

К тому моменту он тесно общался не только с Эмбри, но и с владельцами «Бакс» Джимом Фитцджеральдом и Дэном Невайзером. Цель Джуниора состояла в том, чтобы накопить под конец карьеры 1 миллион, чтобы затем положить часть денег в банк под проценты. Но возможность преумножить свои средства представилась гораздо раньше. В том же году Фицджеральд зашел в раздевалку «Милуоки» и спросил игроков, не хотят ли они инвестировать в местную кабельную компанию, приобретенную им на днях. Цена вопроса – 150 тысяч, доход от которых будет выплачиваться в течение нескольких лет.

Бриджмен долго изучал бумаги, советовался с юристами и в конце концов подписал контракт. Пять лет спустя Фицджеральд продал компанию, а Бриджмен, как миноритарный владелец, получил чек на 700 тысяч, который стал своеобразным сертификатом финансовой успешности и первой победой в его деловой жизни.

«Общаясь с Джимом, я почерпнул для себя несколько важных принципов. Первый – каким бы бизнесом вы ни занимались, изучайте его с нуля. Второй – убедитесь, что нужные люди занимают правильные должности – компетентные люди, которым вы можете доверять. Все то же самое, что и в баскетболе. Чтобы добиться успеха в игре, нужно учиться этому, нужен правильный набор партнеров по команде. Необходимо взаимопонимание, хорошая культура и здоровая атмосфера в раздевалке», – прописные истины не только для спорта и бизнеса от Джуниора.

В 1984-м 30-летний Бриджмен все еще играл за «Бакс», когда приятель-банкир из Чикаго дал ему наводку: одни из его клиентов хотели открыть ресторан сети быстрого питания Wendy’s в южной части города. Бриджмен вышел на бизнесменов и предложил стать пассивным инвестором. Два года спустя он сделал еще одно предложение – о полной покупке ресторана, но получил отказ. Бриджмен выдержал небольшую паузу в несколько месяцев и продал свою долю. Это был его первый опыт работы в ресторанном бизнесе.

Три года спустя, в 1987-м, Джуниор завершил карьеру и тут же получил предложение стать помощником генерального менеджера «Бакс». Достойные деньги, знакомые лица и комфортные условия в клубе, который всего через год выведет из обращения его номер, не очаровали его. Вместо этого он открыл франшизу Wendy’s в Бруклине вместе со своим хорошим другом, трехкратным чемпионом НБА Полом Сайласом. Оба вложили в проект по 100 тысяч, но отсутствие опыта и конкуренций со стороны аналогичных заведений не позволили раскрутиться с наскока. Парочка в общей сложности потеряла около 150 тысяч. Сайлас решил вернуться к тому, что знал наверняка, и возобновил тренерскую карьеру в НБА, но Бриджмен не отступил. Он пошел на курсы повышения квалификации Wendy’s, где с азов начал осваивать ресторанный бизнес.

На следующий год, в 1988-м, Джуниор вложил все, что осталось от его сбережений – около 750 тысяч, в покупку пяти заведений Wendy’s в Милуоки.

«Если у нас была запланирована встреча с Джуниором, то мы знали, как она закончится. Он был приятным парнем, живо интересовался твоими делами, справлялся о здоровье семьи, но рано или поздно звучала сакраментальная фраза: «Ну, а теперь мне нужно идти в ресторан». Он работал в ресторане так, словно был наемным рабочим, а не владельцем. Говорю вам, я сам видел. Я еще подумал. «Какого черта он делает, зачем-то переворачивает бургеры, моет посуду и почему на нем эти дурацкие рабочие штаны». Но он понимал, как важно досконально изучить то, во что вы инвестируете. Я видел, как он выписывает чеки, – плевое дело, которое можно было поручить другому, но Джуниор хотел знать, на что уходит каждый чек, каждый цент», – Сидни Монкриф о педантичности бывшего одноклубника.

Поначалу выручка была невелика. Иногда Джуниору приходилось вносить залог за кого-то из работников, угодивших в тюрьму. В некоторых ресторанах он почти полностью и по несколько раз меняли штат рабочих, прежде чем находил подходящих сотрудников.

Когда он открывал точки питания, годовой доход, по словам Бриджмена, составлял в среднем около 600 тысяч. Два года спустя все пять ресторанов приносили по 2 миллиона каждый.

Часть дохода он инвестировал в расширение, купив еще шестнадцать ресторанов Wendy’s в Милуоки, затем принадлежащие ему заведения открылись в Мэдисоне, после уже за пределами штата Висконсин – в Луисвилле, Нэшвилле, Теннесси и Флориде.

Чуть позже Бриджмен добавил в свой портфель инвестиций рестораны Chili’s, переехал в Луисвилл и целыми днями общался с местными менеджерами, управлявшими его ресторанами.

В начале 1990-х в кабинет Джуниора уже ломились из НБА. Профсоюз игроков обратился к нему с просьбой разработать ознакомительный курс для игроков, заинтересованных в ресторанном бизнесе. Созданная им программа длилась всего четыре дня, в течение которых баскетболисты изучали финансы, базовые операции сети быстрого питания, вникали в тонкости приготовления мяса на гриле. Спустя десять лет после завершения карьеры в НБА Бриджмен осознал, что с момента ухода из спорта заработал столько же, сколько за время игры, почти 3 миллиона.

Бриджмен никогда не был звездой НБА, но сегодня его имя в одной с ними категориями

Ну а дальше все в соответствии с крылатой фразой «First you imitate, then you innovate» (Сперва имитируешь, затем вводишь инновации).

На пике развития своей ресторанной империи Бриджмен владел более почти пятьюстами ресторанов. К тому моменту он уже не был просто владельцем франшизы, у него была своя компания Bridgeman Foods Inc. В 2017-м Джуниор продал доли во всех ресторанах, чья общая стоимость потянула на 600 миллионов.

Естественно, не просто так. Колоссальные успехи Джуниора с Wendy’s убедили Coca-Cola в его респектабельности, и один из крупнейших мировых брендов доверил ему бутилирование и розлив напитка в США и Канаде.

На территории заводов, принадлежащих Бриджмену, производится от 50 до 60 миллионов бутылок и банок в год.

В 2020-м Джуниор за 14 миллионов выкупил права на знаковые для американского медиа-рынка журналы Ebony и Jet, после того как предыдущие владельцы обанкротились.

Сегодня Джуниор Бриджмен, чье состояние превосходит 600 миллионов – четвертый среди самых состоятельных баскетболистов в мире. Он уступает только Майклу (3 миллиарда), Мэджику (1,2 миллиарда) и Леброну (1 миллиард).

Кому-то такой разрыв в дензнаках между куда более именитыми игроками и Джуниором может показаться потешным.

Но среди них точно нет Карима Абдул-Джаббара, который в 1987-м судился со своим финансистом из-за неправильного заполнения налоговых деклараций и ненадлежащих инвестиций.

Вина Бейкера, потерявшего более 100 миллионов долларов и одно время вынужденного работать в Starbucks.

Кенни Андерсона, заработавшего за карьеру порядка 63 миллионов и объявившего себя банкротом в тот же день, когда он ушел из баскетбола.

Аллена Айверсона, профукавшего большую часть своего 200-милионного состояния и жаловавшегося во время бракоразводного процесса на то, что у него нет денег на чизбургер. Сейчас его главный источник дохода – пожизненный рекламный контракт с Reebok.

Лэтрелла Спрюэлла, потерявшего более 97 миллионов долларов.

Антуана Уокера, прокутившего в казино и на вечеринках 108 миллионов.

Тима Данкана и Кевина Гарнетта, которые так же, как и Карим, тоже судились со своими финансовыми консультантами.

Все это звезды, которые либо стали миллионерами по ходу карьеры, но не захотели разбираться в своих доходах, либо просто оказались неготовыми к таким большим деньгам. В отличие от них, скромный трудяга Джуниор Бриджмен с его неиссякаемым терпением и пытливым умом создал себя с нуля.

Сегодня он живет недалеко от центра Луисвилла со своей супругой Дорис, с которой они женаты 48 лет, и с гордостью смотрит на трех своих детей: Идена, Джастина и Райана, те вовлечены в различные аспекты его финансовой империи.

На то, что происходит в НБА, он взирает с иными чувствами.

«Я вижу рост потолков зарплат, рекламных прав и то, как новые соглашения со спонсорами множат суммы вокруг и внутри лиги. И… понимаете, в такой ситуации у любого человека, не обладающего определенным уровнем финансовой грамотности, возникает мысль – я зарабатываю столько, сколько не смогу потратить за всю свою жизнь. А это начало конца».

Возможно-возможно, однако, для столь пытливого бизнесмена – это, безусловно, шанс.

А потому в сентябре пришло известие, что Джуниор Бриджмен, по всей видимости, возвращается в НБА – теперь в новом качестве, не игрока и не консультанта по финансам.

Мультимиллионер расставался с лигой, эффектно хлопнув дверью: он был президентом профсоюза НБА с 1985 по 1988 год, и в 1988-м его имя дало название одному из ключевых судебных процессов в истории баскетбола – игроки во главе с Бриджменом настаивали на том, что лига нарушает антимонопольное законодательство через запрет рынка свободных агентов. Благодаря поданному им иску в коллективном соглашении, подписанном в 1988-м году, появился ряд существенных преференций для игроков, в том числе ключевая – появление института свободных агентов, позднее спровоцировавшее рост зарплат, рост влияния суперзвезд и все вот это.

В сентябре сразу несколько источников рассказали, что Бриджмен в ближайшее время намерен выкупить 10% акций своего родного клуба «Милуоки». Полностью клуб оценивается в 4 млрд долларов, но бывший игрок «Бакс» и здесь выжал некую скидку в честь своих бывших заслуг.

Привлечение такого интересного бизнесмена, как Бриджмен, показывает, что «Милуоки» серьезно настроен выжать максимум из последних лет пика Янниса Адетокумбо. В настоящее время «Бакс» теряют деньги: в прошлом году они заплатили налог на роскошь в размере 52 млн долларов, в следующем – окажутся в зоне второго потолка на роскошь. Но от стратегии с тремя звездами – Яннисом (48,8 млн), Дэмианом Лиллардом (48,8 млн) и Крисом Миддлтоном (31,7 млн) – отказываться они не собираются. И намерены компенсировать необходимые для борьбы за титул траты за счет нового инвестора.

В конце концов, триумф «Бакс» в 2021 году все же тронул Бриджмена и побудил в конце жизни (ему 71 год) вспомнить и былые спортивные амбиции. Тогда он говорил: «Да, мы все в какой-то момент носили майку «Бакс». Потому ты чувствуешь свою связь с этим клубом и одновременно восхищаешься тем, что они смогли сделать то, что когда-то было и нашей мечтой, которую разбивали парни из «Бостона» и «Филадельфии».

Здесь он не отступает от своего главного тезиса: во всех тонкостях бизнеса НБА Бриджмен точно разобрался с самых азов.

Фото: Gettyimages.ru /Paras Griffin, Momodu Mansaray, Johnny Nunez, Focus On Sport