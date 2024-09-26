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Марк Кьюбан: «Если вы не считаете Дональда Трампа угрозой, вы невнимательны»

Марк Кьюбан отметил важность предстоящих выборов президента в США.

«На мой взгляд, эти выборы очень важны. Если вы не считаете Дональда Трампа угрозой, вы невнимательны. 

Это самые важные выборы в моей жизни. Я знаю Трампа 25 лет. Я ему не доверяю. Я не считаю его нравственным. Я не считаю его этичным. Я видел, как он обманывал людей. Я не верю почти ничему из того, что он говорит.

Реальность такова, что если мы не отнесемся к этим выборам серьезно и не отнесемся к ним как к решающему моменту, которым они и являются, у нас будут настоящие проблемы. Так что, да, на мой взгляд, они очень важны», – сказал миноритарный владелец «Далласа».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club Shay Shay
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logoМарк Кьюбан
Политика
logoДональд Трамп
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