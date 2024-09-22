Леброн Джеймс лидирует среди игроков НБА по количеству подписчиков в Инстаграме*, Стефен Карри – второй, Расселл Уэстбрук – третий
Леброн Джеймс – самый популярный игрок НБА в Инстаграме*.
Топ-10 игроков НБА по количеству подписчиков в социальной сети Инстаграм*:
1. Леброн Джеймс – 159 млн
2. Стефен Карри – 58 млн
3. Расселл Уэстбрук – 22 млн
4. Кайри Ирвинг – 20 млн
5. Лонзо Болл – 18 млн
6. Клэй Томпсон – 17 млн
7. Яннис Адетокумбо – 16 млн
8. Кевин Дюрэнт – 13 млн
9. Крис Пол – 11 млн
10. Дэмиан Лиллард – 10 млн
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Buster в соцсети X
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