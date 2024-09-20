Оскар Робертсон: «Уэстбрук ценен для любой команды, за которую играет, но почему-то людям непременно хочется кого-то обвинить»

Оскар Робертсон поддержал Расселла Уэстбрука.

Легендарный игрок посетовал на то, что репутация новобранца «Денвера », как он считает, незаслуженно пострадала за последние годы.

«Уэстбруку не повезло, жаль, что люди делают все эти вещи. Считаю, Расселл очень ценен для любой команды, за которую играет, но почему-то им непременно хочется кого-то обвинить. Зачем его винить, этот парень эффективен для вас.

Он годами тащил на себе клуб в Оклахоме», – считает Робертсон .