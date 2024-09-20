Оскар Робертсон: «Уэстбрук ценен для любой команды, за которую играет, но почему-то людям непременно хочется кого-то обвинить»
Оскар Робертсон поддержал Расселла Уэстбрука.
Легендарный игрок посетовал на то, что репутация новобранца «Денвера», как он считает, незаслуженно пострадала за последние годы.
«Уэстбруку не повезло, жаль, что люди делают все эти вещи. Считаю, Расселл очень ценен для любой команды, за которую играет, но почему-то им непременно хочется кого-то обвинить. Зачем его винить, этот парень эффективен для вас.
Он годами тащил на себе клуб в Оклахоме», – считает Робертсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: All The Smoke
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости