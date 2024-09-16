Марк Стейн: «Медиа-день «Денвера» обещает стать одним из самых интригующих. Есть много интересных тем»
Инсайдер Марк Стейн считает ситуацию в «Денвере» интригующей.
По мнению журналиста, представителям «Наггетс» после выхода из отпуска предстоит прояснить много важных вопросов.
«Медиа-день «Денвера» обещает стать одним из самых интригующих. Есть много интересных тем», – отмечает Стейн.
Известный инсайдер выделяет несколько тем для обсуждения: продление контракта Джамала Мюррэя, приобретение Расселла Уэстбрука и слухи о конфликте между главным тренером Майклом Мэлоуном и офисом клуба из-за расставания с важными игроками (Брюс Браун в 2023 году и Кентавиус Колдуэлл-Поуп в 2024-м).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TalkBasket
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