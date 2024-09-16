Марк Стейн: «Медиа-день «Денвера» обещает стать одним из самых интригующих. Есть много интересных тем»

Инсайдер Марк Стейн считает ситуацию в «Денвере» интригующей.

По мнению журналиста, представителям «Наггетс» после выхода из отпуска предстоит прояснить много важных вопросов.

«Медиа-день «Денвера » обещает стать одним из самых интригующих. Есть много интересных тем», – отмечает Стейн.

Известный инсайдер выделяет несколько тем для обсуждения: продление контракта Джамала Мюррэя , приобретение Расселла Уэстбрука и слухи о конфликте между главным тренером Майклом Мэлоуном и офисом клуба из-за расставания с важными игроками (Брюс Браун в 2023 году и Кентавиус Колдуэлл-Поуп в 2024-м).